Шарапова впервые с января одержала победу

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На старте турнира Шарапова переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Во втором круге теннисистка встретится с румынкой Ириной Бегу.

Эта победа стала первой для россиянки с января 2018 года. Тогда спортсменка обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.

16 марта Шарапова снялась с турнира в Майами. За неделю до этого спортсменка прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Теннисистка работала под его руководством с 2014 года.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Теннисистка также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

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