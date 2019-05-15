Шарапова отказалась от «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на «Ролан Гаррос» из-за проблем с плечом. Об этом сама спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Не всегда правильные решения — самые простые. Из хороших новостей: я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Париж, буду скучать, до встречи в следующем году!» — написала 32-летняя Шарапова.

В феврале 2019-го Шарапова снялась с турнира в Майами. После этого она пропустила соревнования в Риме, Мадриде и Штутгарте.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и обладательница серебряной олимпийской медали Лондона-2012. Она дважды побеждала на «Ролан Гаррос» (2012, 2014), а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала турнира.

«Ролан Гаррос»-2019 пройдет с 26 мая по 9 июня во Франции. Призовой фонд соревнований составит 42,7 миллиона евро.

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