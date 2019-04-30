Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какие эмоции испытывает, возвращаясь в Россию. Ее слова приводит Tennis World.

Шарапова заявила, что русская культура наложила отпечаток на ее жизнь. «В детстве ты навсегда запоминаешь среду, в которой растешь. Россия осталась в моем сердце», — сказала она.

По словам теннисистки, переехав в США, она быстро адаптировалась к американскому менталитету. «Но когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, и ем мясо, пельмени или блины — это забавно. Я могу съесть много русской пищи, и в этот момент ощущаю себя по-настоящему русской», — отметила она.

Шарапова с детства живет и тренируется в США, однако на международных турнирах выступает под российским флагом и регулярно играет за сборную России.

В нынешнем сезоне теннисистка на первом турнире серии Большого шлема — Australian Open — дошла до 1/8 финала, где проиграла австралийке Эшли Барти. На данный момент россиянка восстанавливается после травмы плеча.

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