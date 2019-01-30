Шарапова отказалась от матча против Касаткиной

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет продолжить выступление на St. Petersburg Ladies Trophy 2019 из-за травмы. Об этом сообщается на сайте турнира.

31-летняя спортсменка снялась с поединка второго круга против соотечественницы Дарьи Касаткиной. Причина — травма плеча. Отказ Шараповой позволит 21-летней Касаткиной пройти в следующий этап без борьбы. Ее соперницей по четвертьфиналу станет победительница противостояния россиянки Веры Звонаревой и немки Юлии Гергес.

28 января Шарапова обыграла 24-летнюю Дарью Гаврилову, представлявшую Австралию. Российской теннисистке хватило двух сетов, чтобы превзойти соперницу.

20 января Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу местной теннисистки.

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