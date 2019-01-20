Шарапову разозлили вопросы журналистов после вылета с Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Ее слова приводятся на сайте турнира.

Журналисты спросили спортсменку об отношении к реакции трибун, которые освистали ее после перерыва, а затем хлопали, когда Шарапова получила предупреждение за затяжку времени. «Что вы хотите, чтобы я сказала на это? Я думаю, это глупый вопрос», — заявила теннисистка в ответ.

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Шарапова рассказала о проблемах с плечом, которые продолжают беспокоить ее. По словам теннисистки, она старается контролировать боль. Представители СМИ спросили, не нужен ли ей мельдоний для купирования боли, будь он легален. «Другие вопросы есть?» — отреагировала Шарапова.

В 1/8 финала Australian Open россиянка проиграла австралийке Эшли Барти. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу австралийки.

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