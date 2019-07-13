Два российских теннисиста впервые за девять лет войдут в десятку лучших в мире

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев войдут в десятку лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает Eurosport.

Хачанов в настоящий момент занимает девятую строчку, Медведев — 13-ю. В понедельник, 15 июля, появится новая версия рейтинга — в десятку войдут оба спортсмена. Хачанов поднимется на восьмое место, Медведев станет десятым. Оба спортсмена выступали на Уимблдоне и вылетели в третьем круге.

Также отмечается, что у России будет наибольшее представительство в первой десятке. По одному теннисисту в верхушке рейтинга имеют Сербия, Испания, Швейцария, Греция, Германия, Австрия, Италия и Япония.

В последний раз два российских теннисиста оказывались в десятке лучших в рейтинге ATP в 2010 году. Тогда в список вошли Николай Давыденко и Михаил Южный.

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