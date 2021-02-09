Теннисистка вышла на публику в необычном наряде и вызвала споры в сети

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла на публику в необычном костюме и вызвала споры. На дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Спортсменку запечатлели во время игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису. На ней был разноцветный облегающий комбинезон бренда Nike с ассиметричным низом, который почти полностью обнажает ее ногу. Ее образ дополнили белые кроссовки и голубая повязка на голову той же марки, а также множество аксессуаров: колье, часы и серьги-кольца.

Наряд 39-летней теннисистки привлек внимание пользователей и они принялись обсуждать его в Twitter. Одни были озадачены дизайном описанной вещи. «Это выглядит безумно неудобно, особенно во время жары в Мельбурне», «Если ей понадобится пописать, то как она это сделает?», «Ужасный наряд», — писали они. Другие, наоборот, стали хвалить образ знаменитости. «Обожаю этот костюм. Она возвращается к своей пиковой физической форме», «Мне чертовски понравился наряд Серены!», «Она похожа в нем на супергероя!», «Ее костюм напомнил мне стиль 80-х годов», — высказывались поклонники.

Ранее в феврале девушка купила облегающий наряд в интернете и разочаровалась во время примерки. Блогерша из Амстердама Рианна Мейер опубликовала коллаж, в котором показала фото комбинезона на сайте онлайн-магазина и то, как он сидит на ней. На кадре видно, что облегающий наряд мал знаменитости, в связи с чем на его ткани образовались складки.