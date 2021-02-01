Девушка купила облегающий наряд в интернете и разочаровалась во время примерки

Популярная модель и блогерша купила одежду в интернет-магазине и разочаровалась своим внешним видом во время примерки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Жительница Амстердама Рианна Мейер (Rianne Meijer), на которую подписаны 1,4 миллиона человек, опубликовала коллаж, в котором показала купленный онлайн комбинезон и то, как он сидит на ней. На фотографии видно, что облегающий наряд мал знаменитости, в связи с чем на его ткани образовались складки.

«Тот случай, когда интернет решил подшутить надо мной», — подписала публикацию модель. Подписчиков Мейер рассмешил ее снимок. «Я плачу от смеха», «Ты забыла заказать красивое тело вместе с комбинезоном», «Со мной происходит такое всегда», «Именно так заканчиваются все мои покупки онлайн», «Господи, как же смешно», — комментировали поклонники.

Ранее, в октябре 2020 года, невеста заказала платье в интернет-магазине и рассмеялась от горя во время примерки. Меган Тейлор поделилась кадром приобретенного наряда, а также фото, на котором она его примеряет. По словам девушки, платье не подошло ей по размеру, а его крой значительно отличается от заявленного магазином.