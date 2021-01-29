Популярный у россиян бренд высмеял конкурентов за фиаско с фотошопом носков

Британский онлайн-ретейлер и производитель одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, высмеял бренд Boohoo за фиаско с фотошопом носков их дизайна в рекламе. На соответствующие посты обратили внимание в Daily Star.

Представители интернет-магазина опубликовали скриншоты в соцсети, в которых обратили внимание на то, что модель позирует на фото в черных носках из коллекции Asos 4505. При этом манекенщица рекламирует продукцию Boohoo, а именно, кроп-топ, шорты, бомбер и кроссовки.

«Boohoo на самом деле забыли вырезать логотип 4505 с наших носков», — гласит подпись к разоблачающей конкурента публикации.

Сотрудники Boohoo в свою очередь разместили ответный пост в Twitter. «Работники Asos похожи на сумасшедшего бывшего парня, который следит за нашими фотографиями #замолчи. Asos всегда будет только аксессуаром», — написали они.

Пользователей сети развеселили споры между брендами-конкурентами. «Вау, вот это я понимаю ответ!», «Я смеюсь в голос», «Вы так спорите, а ваша одежда не выживает всего лишь после двух стирок», «Господи, почему так смешно?», «Полное фиаско», — комментировали покупатели.

Ранее в январе британский производитель одежды Asos обвинили в пропаганде насилия. В ассортименте марки появились толстовки с надписью AAPE. Однако некоторые клиенты обратили внимание, что из-за квадратных букв слово становится похожим на RAPE, что в переводе с английского языка означает «изнасилование».