Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом

Британский онлайн-ретейлер Asos, признанный любимым дешевым брендом россиян, выпустил к Рождеству откровенный наряд и возмутил своих клиентов. Об этом сообщает Daily Star.

На сайте интернет-магазина появилось черное облегающее платье с высоким воротником и глубоким вырезом на спине. В нижней части выреза дизайнеры расположили деталь, имитирующую торчащие из-под наряда трусы-стринги. Стоимость изделия составляет 16 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). «Надеемся, ваше Рождество такое же потрясающее, как это платье», — подписали рекламный снимок с новинкой администраторы официального Instagram-аккаунта Asos.

Покупатели не оценили платье и в шутку сравнили его с 2020 годом. «Какая дура наденет такой наряд, да и куда в нем выйти?», «Соответствующий наряд для прощания с 2020 годом», «Зато на улице ночью рядом с тобой будут останавливаться все машины», «Нет. Никто не хочет смотреть на твое нижнее белье», «Если бы 2020 год был платьем — он выглядел бы так», «Коронавирус повлиял на ваш мозг, Asos?» — критиковали они.

Ранее в декабре Asos добавил в свой ассортимент наклейки в виде звезд, которые крепятся на тело и грудь. Стикеры предложили носить в качестве топа, согласно описанию на сайте, они светятся в темноте. «Я все понимаю, но выходить на улицу в стикерах на груди, как это?», «У меня нет слов, Asos, вы продаете очень пошлые вещи!» — вновь ругали марку клиенты.