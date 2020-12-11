Любимый дешевый бренд россиян обругали за оголяющий грудь топ в виде наклеек

Нелепый дизайн вещи на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, озадачил покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о наклейках в виде звезд бренда Neva Nude, которые крепятся на тело и грудь. В ассортименте марки упомянутые стикеры появились в качестве топа. Согласно описанию товара на сайте, наклейки серого цвета светятся в темноте. Их стоимость составляется восемь фунтов стерлингов (779 рублей).

Пользователи сети обругали Asos в многочисленных постах в социальных сетях за продажу оголяющей грудь вещи. По их мнению, дизайн товара чересчур откровенный. «Asos теперь продает стикеры и делает вид, что это топ», «Я все понимаю, но выходить на улицу в стикерах на груди, как это?», «У меня нет слов, Asos, вы продаете очень пошлые вещи!», «Топ в виде стикера, Asos, остановись», — писали юзеры.

Ранее в ноябре Asos подвергли критике в сети за «олицетворяющую 2020-й» уродливую обувь. В ассортименте бренда появились резиновые сабо бренда Crocs на высокой платформе с шипами и цепью. Покупатели посчитали, что новая модель олицетворяет 2020 год.