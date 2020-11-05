Любимый дешевый бренд россиян обругали за «олицетворяющую 2020-й» уродливую обувь

Нелепый дизайн обуви на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, озадачил покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

В ассортименте ретейлера появились резиновые сабо бренда Crocs на высокой платформе. Упомянутая пара обуви представлена в черном цвете, ее союзку украшают серебряные шипы и цепь. Стоимость изделия составляет 65 фунтов стерлингов (6600 рублей).

Пользователи сети высмеяли Asos за продажу уродливой, по их мнению, обуви. Они посчитали, что новая модель является олицетворением 2020 года. «Добавляю это уродство в свой список желаний», «Если бы 2020 год был обувью», «Вы уверены, что это вообще продается?», «Только не это», «Это очень смешно», «Для кого сделали эту обувь?» — комментировали покупатели в соцсетях.

В июле одежду на сайте Asos обругали за нелепый дизайн. Речь идет о черном платье с оборками на одно плечо из блестящего материала. Юзеры обратили внимание на сходство вещи с мусорным пакетом и посмеялись над этим в комментариях под размещенными кадрами.