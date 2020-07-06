Одежду на сайте любимого дешевого бренда россиян высмеяли за нелепый дизайн

Нелепый дизайн одежды на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, озадачил покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил серию фотографий товаров, напоминающих мешки для мусора. Например, на одном из кадров запечатлена модель в черном платье с оборками на одно плечо из блестящего материала. На другом снимке изображен молодой человек в кожаном худи такого же цвета. «Будь начеку, сегодня день мусора», — подписал автор пост.

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Пользователи сети также обратили внимание на сходство и высмеяли опубликованные фото. «Идеально для того, чтобы выносить мусор», «Спасибо за напоминание!», «Умираю», «Признаться честно, мне кажется, что эту одежду создали специально для данного аккаунта», — комментировали они.

В июне купальник на сайте интернет-ретейлера Asos высмеяли за сходство с медицинскими масками. Instagram-аккаунт @asbos_sos разместил снимок модели в черном бикини с цветочным принтом. Подписчики страницы также раскритиковали изделие в комментариях под постом.

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