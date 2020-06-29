Бикини на сайте любимого дешевого бренда россиян высмеяли за сходство с масками

На сайте британского интернет-ретейлера и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, появилась модель купальника, которая озадачила покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию модели в черном бикини с цветочным принтом. «Важное объявление: защитные маски не работают, если носить их ниже носа», — подписал автор пост, набравший почти 1500 лайков.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Пользователи сети также начали высмеивать опубликованный товар за сходство с масками. «Посмеялась до слез над подписью. Купальник также напоминает шторы или лодку», «Пандемический шик», «Рецепт катастрофы», «Выглядит, как занавеска», — комментировали они.

В мае одежду интернет-ретейлера Asos высмеяли за сходство с подгузниками. Подписчики того же Instagram-аккаунта обсуждали в сети фотографию модели в коротких шортах с рюшами и цветочным принтом. «Действительно, напоминают подгузники», — комментировали они.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!