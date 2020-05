Одежду любимого дешевого бренда россиян высмеяли за сходство с подгузниками

Пользователи сети подняли на смех новый товар на сайте британского интернет-ретейлера и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян. На посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, Instagram-паблик @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию модели в коротких шортах с рюшами и цветочным принтом стоимостью 22 фунтов стерлингов (1950 рублей). «Когда встал посреди видеозвонка, позабыв, что на тебе подгузники», — подписал автор пост.

Публикация набрала больше двух тысяч лайков и рассмешила подписчиков. «Какого черта...», «Я ждала этот пост!», «Умираю со смеху», «Легендарно», «Действительно, напоминают подгузники», — писали они.

В марте британский производитель одежды выслал клиентке платье, похожее, по ее мнению, на одеяние Иисуса Христа. Так, студентка Эбигейл Росс (Abigail Ross) решила заказать наряд серебряного цвета перед празднованием своего 21-летия. В результате выбранная вещь оказалась ей велика на несколько размеров: подол юбки доставал пола, а верхняя часть выглядела чересчур мешковатой.

Ранее аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие масс-маркетовые производители наиболее популярны в 171 стране мира. С помощью сервиса Keyword Explorer Tool, который определил, названия каких компаний пользователи чаще всего искали в сети, было установлено, что самый популярный бренд у россиян — Asos.

