Нелепая опечатка на вещи любимого дешевого бренда россиян озадачила покупателей

В ассортименте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, выставили на продажу товар, который озадачил покупателей. На соответствующую дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о сумке-шопере бежевого цвета, на которой напечатана цитата на английском языке с нелепой грамматической ошибкой. Оригинальная надпись гласит: Be kind to yourself. Sleep, breath, reflect, repeat («Будь добр к себе. Поспи, подыши, подумай, повтори»). Покупателей озадачила допущенная опечатка в слове breath: из-за отсутствия буквы «e» на конце, вместо подходящего по смыслу глагола «дыши» получилось существительное «дыхание».

Так, один из юзеров обратился в службу поддержки Asos в Twitter c вопросом: «Тут имеется в виду глагол или все же существительное?» Другой пользователь также указал на опечатку: «Уже много лет делаю покупки на вашем сайте. Я что-то упустила? Тут ведь должно быть написано breathe, а не breath?»

«Спасибо, что указали на это. Похоже, один из наших дизайнеров допустил ошибку в духе Гомера Симпсона», — ответил представитель интернет-магазина, добавив, что они рассмотрят и исправят опечатку.

По информации издания, несмотря на неправильное употребление слова, аксессуар активно продается на сайте.

Ранее Asos высмеяли за продажу бесполезного бюстгальтера. Покупатели раскритиковали кружевной бюстгальтер модели Brianna белого цвета, который оголяет нижнюю часть груди модели. Они аргументировали это тем, что изделие не поддерживает грудь и не закрывает ее.

