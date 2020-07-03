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Любимый дешевый бренд россиян высмеяли за продажу бесполезного бюстгальтера

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Фото: ASOS

В ассортименте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, появилось нижнее белье, которое озадачило покупателей. На критику в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о бюстгальтере модели Brianna белого цвета, который оголяет нижнюю часть груди модели. Изделие выполнено в форме кружевного бандо с тонким поясом, при этом у него нет плотных чашек. Стоимость белья на сайте Asos составляет 14 фунтов стерлингов (1245 рублей).

Покупатели раскритиковали бренд за продажу бесполезного бюстгальтера, который не поддерживает грудь и не закрывает ее. «Почему нельзя сделать бюстгальтер, в котором моя грудь не будет торчать?», «Спасибо, Asos, за это бесполезное белье», «Я не понимаю смысла бюстгальтера без косточек», «Да, этот бюстгальтер выглядит ну очень практично», «Конечно, я ведь всегда нахожусь в поиске белья, который вообще не будет держать мою грудь! Спасибо», — комментировали юзеры в соцсетях.

29 июня купальник на сайте интернет-ретейлера Asos высмеяли за сходство с медицинскими масками. Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию модели в черном бикини с цветочным принтом. Подписчики страницы также раскритиковали изделие в комментариях под постом.

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