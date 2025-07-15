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23:38, 15 июля 2025Бывший СССР

В Харькове заявили о 16 взрывах

Глава ОВА Синегубов сообщил о 16 взрывах в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в городе прозвучало не менее 16 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, прилеты пришлись на Киевский район города.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что в городе атаковано предприятие, на месте прилета начался пожар.

Ранее в Харькове пропал свет из-за урагана — сильный ливень, град и шквальный ветер повалили электроопоры, деревья повредили крыши домов в городе. Как рассказал Синегубов, три человека пострадали в Салтовском районе города после того, как обрушилась крыша в частном доме.

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