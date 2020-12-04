Покупатели нашли пошлое слово на новом свитере любимого дешевого бренда россиян

Нелепый дизайн джемпера для беременных женщин на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, высмеяли покупатели. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию полосатого свитера молочного цвета с надписью Ho Ho Ho («хо-хо-хо») из золотых пайеток, который входит в новогоднюю коллекцию марки. Его стоимость составляет 2690 рублей.

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Покупатели Asos обратили внимание на высказывание на джемпере, которое означает смех Санта-Клауса. Однако помимо этого, слово Ho имеет в английском языке и пошлое определение: оно используется в сленге для обозначения беспорядочных связей. «Мне кажется, что дизайнеры Asos так и задумывали», «Это очень жестоко», «Кто придумал этот дизайн?», «Очень смешная надпись на джемпере для беременных», — писали юзеры.

Ранее в июле одежду на сайте любимого дешевого бренда россиян сравнили с мешками для мусора. Речь идет о вещах, выполненных из черного блестящего материала. Так, например, на сайте появились платье и худи из упомянутой ткани.