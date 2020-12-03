Клиентка купила прозрачные штаны любимого дешевого бренда россиян и огорчилась

Британский онлайн-ретейлер Asos, признанный любимым дешевым брендом россиян, выслал клиентке штаны, дизайн которых не соответствовал заявленному на сайте. Об этом сообщает Daily Star.

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Речь идет о расклешенных брюках со стразами из черной прозрачной ткани. Стоимость товара составляла 28 фунтов стерлингов (2,7 тысяч рублей). Когда покупательница Эйми Маккомб (Aimee McComb) получила свой заказ и начала примерку, выяснилось, что в жизни обновка гораздо сильнее просвечивает, чем на фотографиях. Более того, штанины брюк оказались намного длиннее, а их верхнюю часть героиня материала смогла натянуть до груди.

Произошедшее огорчило девушку, однако она отнеслась к ситуации с юмором. Покупательница сняла себя в зеркало, продемонстрировав товар со всех сторон, и сравнила его с изображением на сайте. Она разместила видео в TikTok с подписью: «Ожидание и реальность».

Потребовала ли Маккомб возврата средств за свой заказ, не уточняется.

В ноябре Asos выслал клиентке пальто, дизайн которого не соответствовал заявленному на сайте. После того как покупательница получила свой заказ и начала примерку, выяснилось, что обновка очень ей велика. Более того, ее фасон и посадка также отличались от того, как они выглядели на модели на сайте.