Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку

Британский онлайн-ретейлер Asos, признанный любимым дешевым брендом россиян, выслал клиентке пальто, дизайн которого не соответствовал заявленному на сайте. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о зимнем виниловом тренче коричневого цвета с поясом и воротником. Стоимостью товара составляла 75 фунтов стерлингов (около 7,5 тысячи рублей). В описании к продукту отмечалось, что заявленный на этикетке размер пальто полностью соответствует фактическому.

Однако, когда покупательница Ив Керран (Eve Curran) получила свой заказ и начала примерку, выяснилось, что обновка очень ей велика. Более того, ее фасон и посадка также отличались от того, как они выглядели на модели Asos.

По словам героини материала, произошедшее рассмешило ее. Девушка сфотографировала себя в зеркало, а затем для сравнения сделала коллаж из своего снимка и фото на сайте. Она разместила его в Twitter, подписав: «Ожидание и реальность».

Подписчики тоже с юмором восприняли ситуацию и пошутили над Керран в комментариях. «Ив, такое могло случиться только с тобой», «Это очень смешно!», «Этот пост сделал мой день», — писали они.

Потребовала ли девушка возврата средств за свой заказ, не уточняется.

Ранее в ноябре Asos уличили в краже дизайна украшения другой марки. Речь идет о серьгах в виде пламени, которые продавались на сайте за пять фунтов стерлингов (504 рубля). При этом в ассортименте американского бренда Studio Cult представлено украшение со схожим дизайном, которое выполнено из нержавеющей стали. Его стоимость составляет 29 фунтов стерлингов (2928 рублей).