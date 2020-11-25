Любимый дешевый бренд россиян уличили в краже дизайна другой марки

Британский интернет-магазин и производителя одежды Asos, которого ранее признали любимым дешевым брендом россиян, уличили в краже дизайна украшения другой марки. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о серьгах в виде пламени, которые продавались на сайте Asos за пять фунтов стерлингов (504 рубля). При этом в ассортименте американского бренда Studio Cult представлено украшение со схожим дизайном, которое выполнено из нержавеющей стали. Его стоимость составляет 29 фунтов стерлингов (2928 рублей).

Представители Studio Cult заявили, что дизайнеры британского ретейлера скопировали форму с сайта их компании. «Если кто-то знает хорошего адвоката для таких вещей — дайте знать», — гласит надпись в одном из постов в Instagram. Отмечается, что после публикации жалобы с сайта британского ретейлера убрали упомянутые серьги.

Кроме того, работники Studio Cult добавили, что ранее обращались к сотрудникам Asos с просьбой продавать аксессуары собственного производства на их платформе, однако получили отказ. В одной из публикаций они также поблагодарили покупателей за поддержку и подчеркнули, что продолжат борьбу с крупными брендами, которые копируют дизайны товаров менее масштабных производителей аксессуаров и одежды.

Ранее в ноябре Asos обругали в сети за «олицетворяющую 2020-й» уродливую обувь. На сайте ретейлера начали продавать резиновые сабо Crocs на высокой платформе с серебряными шипами и цепью. Юзеры высмеяли Asos за продажу уродливой, по их мнению, обуви.