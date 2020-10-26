На сайте любимого дешевого бренда россиян нашли вещь из культового сериала 90-х

На сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, нашли вещь, которая напомнила клиентам наряд героя из сериала «Друзья». На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

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Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию красных латексных чулок, которые были выпущены в преддверии Хэллоуина. «Представьте, что вы пытаетесь натянуть это на себя после ванны, а потом засыпаете в рыданиях», —подписал автор пост, добавив хештеги, отсылающие к культовому сериалу 90-х.

В материале отмечается, что персонаж Росс Геллер в одном из эпизодов пытался натянуть на себя штаны из похожего материала. При этом в процессе он сперва посыпал ноги тальком, а затем воспользовался лосьоном.

Подписчиков упомянутой страницы рассмешила подпись под фото, и они оценили наблюдение автора в комментариях. «Подпись! Смеюсь», «Хештеги...», «Боже, представьте, какой звук издают эти чулки во время носки», «Помогите», — писали они.

В сентябре любимый дешевый бренд россиян Asos высмеяли за нелепую попытку оголить мужчин. Так, в ассортименте онлайн-ретейлера появилась темно-синяя облегающая футболка с большими вырезами по бокам на торсе. Пользователи сочли футболку нелепой и принялись критиковать ее дизайн в соцсетях.