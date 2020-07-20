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Вещь на сайте любимого дешевого бренда россиян сравнили с товаром для БДСМ

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Фото: ASOS

Нелепый дизайн товара на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, озадачил покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фотографию модели, на которой она позирует в чулках марки Savage x Fenty. Изделие выполнено в виде перекрещивающейся ленты с завязками на щиколотках. «Когда это появляется в предложенной рекламе, вы понимаете, что вы ужасный, ужасный человек», — подписал автор пост.

Подписчики также обратили внимание на сходство чулок с товаром для БДСМ и высмеяли опубликованный товар в комментариях. «Присядьте, и тогда ваши ноги превратятся в пачку сосисок», «Вы снова игрались со скотчем?», «Господи, какого черта?», «Asos вновь зажигает», «Добро пожаловать на БДСМ-вечеринку» — писали они.

Ранее Asos высмеяли за продажу бесполезного бюстгальтера. Покупатели раскритиковали кружевной бюстгальтер модели Brianna белого цвета, который оголяет нижнюю часть груди модели. Они аргументировали это тем, что изделие не поддерживает грудь и не закрывает ее.

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