Любимый дешевый бренд россиян высмеяли за нелепую попытку оголить мужчин

Покупатели высмеяли британский интернет-магазин одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, за попытку оголить мужчин с помощью дыр на одежде. Об этом сообщает Independent.



В ассортименте онлайн-ретейлера появилась темно-синяя облегающая футболка с большими вырезами по бокам на торсе. Ее стоимость на сайте марки составляет девять фунтов стерлингов (918 рублей) с учетом скидок.



Вещь стала обсуждаемой в сети после того, как английский писатель Харрисон Брок (Harrison Brock) поделился в своем Twitter-аккаунте скриншотом рекламы Asos с описанным предметом одежды. «Кусочек тебя? Так думаем и мы», — гласила подпись под постом бренда.

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Пользователи сочли футболку нелепой и принялись критиковать ее дизайн в комментариях. «А как еще вы собирались увидеть его татуировки?», «О чем они вообще думали?», «Покажите мне того, кто это придумал», «Ужас», «Если бы я это надела, я бы выглядела как палец, торчащий из дырявого носка», «Кто это покупает?» — высказывались они.



В июле журналисты Daily Star составили список вещей с нелепым дизайном, опубликованных на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos. Например, на одном из фото изображена модель в коротких шортах с рюшами и цветочным принтом. Пользователи сети высмеяли изображенный товар за сходство с подгузниками.