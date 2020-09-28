Любимый дешевый бренд россиян раскрыл правильный способ стирки джинсов

Представители британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, раскрыли правильный способ стирки джинсов. Об этом сообщает Daily Star.

В Instagram-аккаунте бренда появилась фотография модели по имени Джессика (Jessica), которая снялась в серых джинсах модели mom. В описании к публикации работники марки написали рекомендации по уходу за вещью. В частности, они посоветовали не стирать штаны в машине и вместо этого замочить их в воде с жидким мылом. В таком виде, по их словам, необходимо оставить джинсы на час, а затем повесить сушиться.

Подписчиков удивил данный совет, и они выразили свое недоверие в комментариях. Представители Asos не вступали в спор в покупателями, однако, по информации издания, деним действительно может деформироваться в стиральной машине.

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Так, например, исполнительный директор бренда Levis Чарльз Берг (Chip Bergh) ранее уже высказывался на эту тему и отмечал, что хорошая пара джинсов не нуждается в частой стирке, поэтому проводить ее следует как можно реже.

Аналогичный совет появился и в материале Daily Star: чем дольше не подвергать джинсы стирке, тем лучше они будут выглядеть. «Новую пару лучше не стирать в течение шести месяцев», — подчеркивается в тексте.

Ранее в августе жительница Австралии показала простой способ вывести пятна от маркера с белой одежды. Согласно ее совету, вещь следует замочить в эвкалиптовом масле на полчаса, а затем смыть его чистой водой. В качестве доказательства действенности метода женщина опубликовала коллаж, на котором показала, как выглядела вещь до и после стирки.