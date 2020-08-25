Женщина показала простой способ вывести пятна от маркера с белой одежды

Жительница Австралии продемонстрировала в соцсетях простой способ, который позволил ей вывести пятно от перманентного маркера с белой одежды. На ее пост в Facebook обратили внимание журналисты Daily Mail.

Женщина обратилась за советом к подписчикам одного из сообществ, где публикуются методы очистки различных поверхностей от загрязнений. Пользователи порекомендовали ей замочить вещь в эвкалиптовом масле на полчаса, а затем смыть его чистой водой. Они отметили, что указанное масло способно снять 90 процентов любых следов.

Воспользовавшись методом, австралийка показала в группе полученный результат. Она разместила две фотографии: на одной запечатлена белая толстовка Champion с крупным фиолетовым пятном от маркера, на втором — та же самая вещь после стирки.

В описании автор поста отметила, что способ сработал отлично, а также добавила, что после применения эвкалиптового масла она постирала толстовку с отбеливателем в стиральной машине.

В мае невеста показала простой способ вывести пятна вина со свадебного платья и удивила результатом пользователей сети. Девушка воспользовалась пятновыводителем и оставила платье в холодной воде на час. Затем она слила помутневшую воду и вновь повторила этот процесс. В итоге наряд вернулся в первоначальный вид.