Составлен список самых нелепых вещей любимого дешевого бренда россиян

Журналисты Daily Star составили список вещей с нелепым дизайном, опубликованных на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Например, на одном из фото изображена модель в коротких шортах с рюшами и цветочным принтом. Пользователи сети высмеяли изображенный товар за сходство с подгузниками.

На другом снимке манекенщица демонстрирует купальник, верхняя часть которого выполнена в виде едва прикрывающего грудь топа с длинными рукавами. «Что это за костюм? Представь себе, как она в нем загорит», — отметил один из покупателей.

Фото: Asos 1 /2

Еще одну вещь — чулки марки Savage x Fenty, которые выполнены в виде перекрещивающейся ленты с завязками на щиколотках, — юзеры сравнили их с аксессуаром в стиле БДСМ.

Кроме того, Asos высмеяли за продажу прозрачного свадебного комбинезона, через который просвечивалось нижнее белье модели. «Этот наряд поможет сэкономьте деньги, так как это одновременно и свадебное платье, и белье для брачной ночи», — пошутил другой покупатель.

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В список также вошли сумка в форме фекалии и латексная мини-юбка с неоновой шнуровкой на бедре. Последнюю покупатели сравнили с рваным мусорным пакетом.

Ранее в июле Asos высмеяли за продажу бесполезного бюстгальтера. Покупатели раскритиковали кружевной бюстгальтер модели Brianna белого цвета, который оголяет нижнюю часть груди модели. Они аргументировали это тем, что изделие не поддерживает грудь и не закрывает ее.