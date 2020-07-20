Покупательницу шляпы на сайте любимого дешевого бренда россиян сравнили с грибом

Нелепый дизайн товара на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, рассмешил покупательницу. Видео и комментарии появились на ее странице в Twitter.

Пользовательница Кейт Элизабет (Kate Elizabeth) опубликовала ролик, на котором продемонстрировала размеры соломенной шляпы. На размещенных кадрах женщина смеется, пытаясь правильно надеть головной убор, чтобы он не закрывал лицо. Стоимость изделия на сайте Asos составляет 11 фунтов стерлингов (994 рубля).

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«Asos вывел огромные вещи на новый уровень», — рассказала клиентка в описании к посту. Подписчики Элизабет посмеялись и сравнили девушку с «гигантским грибом». «По крайней мере, в такой шляпе ты можешь соблюдать социальную дистанцию», «Умоляю, сними это», «Ты выглядишь словно гигантский гриб», «Если подует ветер — ты взлетишь с такой шляпой», — высказывались они.

Ранее 20 июля другую вещь на сайте интернет-ретейлера Asos высмеяли в сети. На сайте модель прорекламировала чулки марки Savage x Fenty, которые выполнены в виде перекрещивающейся ленты с завязками на щиколотках. Юзеры обратили внимание на сходство чулок с товаром для БДСМ из-за нелепого дизайна.