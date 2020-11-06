Девушка нашла мусор в кармане новой куртки от любимого дешевого бренда россиян

Клиентка британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, нашла мусор в кармане доставленного ей пуховика. Об этом сообщает Mirror.

Сотрудница супермаркета Джессика Сэдлер (Jessica Sadler) из Нортумберленда, Англия, примерила новую вещь, как только получила посылку. Положив руки в карманы, она обнаружила в одном из них использованную защитную маску черного цвета. «Я легко определила, что кто-то носил эту маску — вставленная в ее верхнюю часть проволока была изогнута», — рассказала девушка.

Сэдлер предположила, что ранее ее пуховик уже отправляли другому клиенту, который забыл выбросить из кармана мусор, перед тем как оформить возврат. Британка предъявила претензии сотрудникам ретейлера в соцсетях и пригрозила, что напишет жалобу в организацию по защите прав потребителя (Trading Standards).

Клиентка ждала ответа Asos в течение шести дней. В конце концов, представитель компании принес извинения Сэдлер и заявил, что она попала в «исключительную ситуацию». По его словам, каждая полученная брендом вещь проходит тщательную санитарную обработку перед тем, как ее отправят другому покупателю. В результате британка получила полную компенсацию денежных средств.

В сентябре и другие покупатели обнаружили, что при совершении онлайн-покупок на сайте Asos им привозят поношенную одежду и обувь. Клиенты, получившие посылки с грязными, мятыми и пропитанными чужим парфюмом вещами, обругали компанию за недобросовестную работу. Один из них показал несколько фотографий, на которых запечатлены сандалии с оторванными декоративными элементами, грязной подошвой и испорченной упаковкой.