Любимый дешевый бренд россиян отправлял клиентам поношенные вещи и был обруган

Покупатели британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, обнаружили, что при совершении онлайн-покупок им привозят поношенную одежду и обувь. На их претензии в Twitter обратили внимание редакторы The Sun.

Отмечается, что клиенты, получившие посылки с грязными, мятыми и пропитанными чужим парфюмом вещами, обругали компанию за недобросовестную работу.

Одна пользовательница под никнеймом Элаин Флаерти (Elaine Flaherty) опубликовала снимки платья с дыркой на спине и написала: «Вы, не скрывая, позволяете девушкам носить одежду, рвать ее и возвращать обратно. За это вы возвращаете им деньги, а вещи отправляете другим клиентам? Более того, заказанное мной платье сильно воняет духами. Я в шоке!».

Другой юзер соцсети с никнеймом Хайден (Hayden) показал несколько фотографий, на которых запечатлены сандалии с оторванными декоративными элементами, грязной подошвой и испорченной упаковкой. «Заказал босоножки для своей девушки. Обувь, очевидно, уже кто-то носил, а еще она порвана», — высказался он.

Третья пользовательница пожаловалась на белые кроссовки Adidas, которые попали к ней покрытыми собачьей шерстью, четвертая — на сланцы с застрявшим в резиновой подошве песком. Некоторые клиентки также находили в упаковке со своим заказом «мерзкие» предметы, среди которых были использованные ушные палочки и защитная медицинская маска.

Представители Asos пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее в сентябре покупатели Asos затруднились разобрать слово на кольце из его ассортимента. Украшение представляло собой позолоченное слово на английском языке, выполненное в готическом шрифте. Комментаторы принялись обсуждать нелепость значения слова, которое, по их мнению, читалось как bagel («пончик»).