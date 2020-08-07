Чересчур откровенная вещь любимого дешевого бренда россиян озадачила покупателей

Нелепый дизайн одежды на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, озадачил покупателей. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

В ассортименте ретейлера появился вязаный кроп-топ Simonett Nanu, стоимость которого составляет 55 фунтов стерлингов (5315 рублей). Отмечается, что описанную вещь можно завязывать несколькими способами, создавая тем самым разные модели топа. На размещенном фото в нем попозировала модель Дана Нозиме (Dana Nozime).

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Покупатели Asos высмеяли чересчур откровенный топ в комментариях под постом и сравнили его с шарфом. «Это не футболка, а шарф, за который вы просите 55 фунтов», «Как красивый шарф может согреть девушку? Безумная мода», «Это топ? Мне кажется, что я постарела», «Я подумала, что это пояс от черного халата», — высказывались пользователи.

Ранее в июле другой наряд, продающийся на сайте Asos, обругали за нелепый дизайн. Манекенщица продемонстрировала платье на одно плечо из блестящего материала, которое напоминает мусорный мешок. Пользователи обратили внимание на сходство и посмеялись над этим в комментариях.