В сети затруднились разобрать слово на кольце любимого дешевого бренда россиян

Покупатели британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, затруднились разобрать слово на украшении из его ассортимента. Об этом сообщает Daily Star.

На сайте ретейлера разместили рекламную фотографию разноцветных наклеек для домашнего маникюра. Однако внимание пользователей сети привлекло кольцо на пальце модели, демонстрирующей продукт. Украшение представляло собой позолоченное слово на английском языке, выполненное в готическом шрифте.

Комментаторы принялись обсуждать нелепость значения слова, которое, по их мнению, читалось как bagel («пончик»). «Странно носить на пальце кольцо с такой надписью», «Для фанатов выпечки... какая нелепица, Asos», «Погодите, а что там написано? Меня разрывает от любопытства», — интересовались они.

В результате пользователи пришли к выводу, что кольцо должно было состоять из слова angel («ангел»), однако в дизайне была допущена ошибка.

В августе клиентов Asos озадачил кроп-топ Simonett Nanu, стоимость которого составляет 55 фунтов стерлингов (5315 рублей). На сайте отмечалось, что вещь можно завязать разными способами вокруг тела, образовывая таким образом разные модели. «Это не топ, а шарф. Как он может согреть девушку? Безумная мода», «Это топ? Мне кажется, что я постарела», — писали они.