Любимый дешевый бренд россиян начнет продавать старую одежду люксовых марок

Британский онлайн-ретейлер Asos, признанный любимым дешевым брендом россиян, выпустит в продажу линейку винтажной одежды люксовых марок. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о винтажных вещах, которые будут продаваться на сайте Asos Marketplace. Этот раздел был запущен в 2010 году и с тех пор стал ведущей онлайн-площадкой для независимых брендов и винтажных бутиков. В нем представлены товары из 800 магазинов со всего мира.

Так, ассортимент онлайн-ретейлера начнет пополнятся старыми редкими вещами от таких люксовых брендов, как Burberry, Tommy Hilfiger, Moschino, Versace, Gucci и других. Отмечается, что на сайте, в частности, будут размещены туфли на каблуках марки Christian Dior, солнцезащитные очки Chanel, сумки Dolce & Gabbana.

При этом стоимость изделий будет подходить под любой бюджет: цены начинаются от 20 фунтов стерлингов (1955 рублей) за винтажные кепки и доходят до 300 фунтов стерлингов (примерно 29 тысяч рублей) за редкие дизайнерские сумки. Например, винтажные рубашки Versace выставят за 50 фунтов стерлингов (4885 рублей), а куртку Tommy Hilfiger — за 85 фунтов стерлингов (8305 рублей).

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В описании к каждой вещи указывается ее состояние и год или десятилетие, в котором она была изготовлена. Некоторые продавцы также предлагают бесплатную доставку, но ее стоимость часто зависит от местоположения бутика.

Ранее в декабре покупатели нашли пошлое слово на вещи c сайта Asos. Instagram-аккаунт @asbos_sos, в котором регулярно публикуются нелепые вещи с сайта компании, разместил фото полосатого свитера молочного цвета с надписью Ho Ho Ho («хо-хо-хо») из золотых пайеток. В комментариях юзеры отметили, что слово Ho имеет в английском языке и пошлое определение.