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Популярный среди россиян бренд обвинили в пропаганде насилия

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Фото: Chris Ratcliffe / Getty Images

Британский онлайн-ретейлер и производитель одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, обвинили в пропаганде насилия. Об этом сообщает The Sun.

На официальном сайте популярного интернет-магазина разместили толстовки японской марки A Bathing Ape, выполненные в черном и фиолетовом цветах с камуфляжными вставками на груди. Их стоимость составляет 190 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей).

На лицевой части изделия фирменным шрифтом бренда написано слово AAPE. Однако некоторые покупатели обратили внимание, что из-за квадратных букв слово становится похожим на RAPE, что в переводе с английского языка означает «изнасилование».

Пользователей сети разозлил дизайн, и они выразили свое возмущение в Twitter. «Думаю, стоит еще немного подумать над выбором шрифта», «Как это можно было одобрить?», «Asos, возможно я вас расстрою, но это читается как "изнасилование"», — писали они.

В компании Asos отказались давать комментарии по поводу произошедшего, но упомянутые толстовки были удалены с официального сайта ретейлера.

В декабре 2020 года платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом. На сайте интернет-магазина появилось черное облегающее платье с высоким воротником и глубоким вырезом на спине. В нижней части выреза дизайнеры расположили деталь, имитирующую торчащие из-под наряда трусы-стринги. Покупатели не оценили платье и в шутку сравнили его с 2020 годом: «Если бы 2020 год был платьем — он выглядел бы так».

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