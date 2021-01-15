Популярный бренд прислал девушке грязные плавки вместо новых

Девушка заказала купальник в интернет-магазине, получила поношенную вещь и возмутилась в соцсетях. Ее историю публикует Daily Mail.

Британка Элли Джоно (Ellie Johno) рассказала, что приобрела на сайте популярного бренда PrettyLittleThing новые бежевые плавки модели Glitter Waist Tanga за шесть фунтов стерлингов (600 рублей).

По словам покупательницы, после распаковки посылки она обнаружила, что на купальнике присутствуют пятна. Девушка сделала вывод, что до нее вещь уже носил другой владелец, после чего оформил возврат. «Если честно, меня чуть не стошнило от этого заказа», — призналась клиентка бренда.

Джоно отмечает, что заказ был полностью упакован, а на отдельные части плавок были прикреплены защитные наклейки. По ее мнению, прошлый покупатель приклеил их обратно на уже грязные плавки, когда возвращал их службе доставки.

Возмущенная героиня материала опубликовала снимок поношенной вещи в Twitter. «Во время пандемии гигиене должно уделяться особенное внимание! PrettyLittleThing, разберитесь со своими работниками!» — написала она в посте.

Отмечается, что представители марки еще не ответили Джоно.

Ранее в сентябре 2020 года любимый дешевый бренд россиян отправлял клиентам поношенные вещи и был обруган. Отмечается, что покупатели британского интернет-магазина Asos, которые получили посылки с грязными, мятыми и пропитанными чужим парфюмом вещами, пожаловались на компанию за недобросовестную работу.