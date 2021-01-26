Девушка нашла мусор в кармане новой куртки и возмутилась

Покупательница нашла мусор в карманах нового пуховика, который заказала в интернет-магазине JD Sports, и возмутилась. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка Анна Басби (Anna Busby) рассказала журналистам, что купила куртку бренда Ellesse за 60 фунтов стерлингов (6187 рублей). По словам клиентки, она примерила новую вещь, как только получила посылку. Засунув руки в карманы женщина обнаружила в одном из них грязную салфетку, а в другом — пачку пакетов для подгузников.

«Меня чуть не стошнило. Это отвратительно и без коронавируса, но во время пандемии к дезинфекции должны относиться еще строже», — подчеркнула Басби.

Героиня материала предположила, что ранее ее пуховик уже отправляли другому клиенту, который забыл выбросить из кармана мусор, перед тем как оформить возврат. «Возможно кто-то выгулял в моей куртке собаку и потом просто отправил ее обратно», — добавила женщина.

Клиентка предъявила претензии сотрудникам ретейлера JD Sports, однако, по ее словам, они не восприняли ее жалобы всерьез. Представители магазина отправили Басби ваучер на 10 фунтов стерлингов (1030 рублей), предоставили скидку в 10 процентов и предложили бесплатно вернуть товар, однако она отказалась.

Возмущенная покупательница, в свою очередь, направила жалобу в организацию по защите прав потребителя (Trading Standards). «Я надеюсь, что мои претензии заставят сотрудников JD Sports работать лучше», — заключила британка.

Ранее в ноябре 2020 года девушка обнаружила мусор в кармане новой куртки от любимого дешевого бренда россиян. Джессика Сэдлер приобрела вещь на сайте Asos и во время примерки нашла в ней использованную медицинскую маску, после чего предъявила претензии сотрудникам ретейлера.