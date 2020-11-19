«Впивающийся в кожу» комбинезон стал трендом благодаря соцсетям

Облегающий комбинезон с короткими штанинами стал новым трендом в 2020 году благодаря социальным сетям. На опубликованные снимки обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о костюме популярного бренда Fashion Nova, который покупатели прозвали wedgie («впивающийся в кожу») из-за его кроя: упомянутая вещь плотно прилегает к телу, особенно в области ягодиц. На сайте марки он представлен в коричневом цвете и стоит 27 фунтов стерлингов (2730 рублей).

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они позируют в описанном комбинезоне. Блогерша Меган Соко (Megan Soko) снялась спиной к фотографу, а плюс-сайз-модель Алексус Даниша (Alexus Danish) сфотографировалась, сидя напротив клумбы и дома. Амбассадор марки Таллула Мун (Tallulah Moon), в свою очередь, запечатлела себя в зеркало, дополнив наряд серьгами-кольцами.

Ранее новый вид декольте стал модным трендом в 2020 году. Сообщается, что вещи с асимметричными вырезами на груди прозвали negative space («пустое пространство») в сети, поскольку эксперты сравнивают такое декольте с «отсутствующим пазлом в картине». Одежда с новым декольте появилась в ассортименте разных модных домов.