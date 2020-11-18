Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду

Кожаные ботинки с массивной подошвой, которые были популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду в 2020-м. На это обратили внимание журналисты Metro.

Согласно материалу, знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. Отмечается, что в настоящий момент поклонницы моды предпочитают упомянутую обувь на платформе ботильонам на каблуках.

Чаще всего грубые сапоги сочетают с джинсами, пиджаками и толстовками. При этом некоторые звезды надевают их с летними платьями и удлиненными рубашками.

Так, например, российскую супермодель Ирину Шейк запечатлели на прогулке в Нью-Йорке в облегающем коротком платье на молнии синего цвета, грубых ботинках на шнуровке GAO и солнечных очках прямоугольной формы. На фото в руках она держит маленькую кожаную сумку.

Ее коллега манекенщица Белла Хадид появилась на публике в аналогичной обуви, а именно, высоких сапогах на массивной подошве. Она также надела голубые джинсы прямого кроя, розовую рубашку и приталенный пиджак в тон. Модель Кендалл Дженнер, в свою очередь, вышла в свет в серых джинсах, черных ботинках и пальто в пол.

Белла Хадид Фото: Beretta / Sims / Shutterstock / REX 1 /3

Отмечается, что грубые ботинки появились в ассортименте различных брендов, таких как Asos, Cos, Zara, Topshop, а также Dr Martens и Prada.

Ранее сообщалось, что трендовая 70-х годах обувь стала новым трендом у женщин. Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой, которые прозвали «панковскими». Известно, что описанный предмет гардероба был востребован рядом субкультур, такими как скинхеды и панки, в 1970-х годах.