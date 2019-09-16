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Телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной и поплатился

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Серена Уильямс

Румынский телеведущий Раду Банчу во время эфира сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной и был оштрафован. Об этом сообщается на сайте Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD).

Во время эфира Банчу заявил, что теннисистка похожа «на обезьяну с красной задницей». «Если на обезьяну надеть штаны, то она будет выглядеть точь-в-точь как Уильямс на корте», — заявил ведущий. Совет директоров CNCD назвал эти слова расистскими и оштрафовал Банчу на восемь тысяч леев (около двух тысяч долларов).

37-летняя Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 8 сентября она проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

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