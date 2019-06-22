Беглый украинский депутат сравнил министра спорта страны с «тупой обезьяной»

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко на странице в Facebook отреагировал на критику министра спорта Украины Игоря Жданова.

Жданов заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях, поскольку не входит в состав национальной команды по конному спорту на 2019 год. В ответ Онищенко написал, что участвовал в международных турнирах.

«Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала в трех последних олимпийских играх благодаря мне и без его финансирования. А я лично принимал участие во всех соревнованиях последние пять лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр и бюджетные деньги», — объяснил экс-депутат.

Онищенко участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов в дисциплине конкур. В 2016 году он покинул Украину после обвинений в мошенничестве с газовыми контрактами и хищении 100 миллионов евро. В начале июня этого года экс-депутат объявил о желании вернуться на Украину, а 21 июня апелляционный административный суд Киева обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты Верховной рады.

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