Японка попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Во время эстафеты олимпийского огня в Японии произошел инцидент. Видео в Twitter выложил политолог Жюль Бойкофф (Jules Boykoff).

Одна из местных жительниц префектуры Ибараки попыталась потушить факел из водяного пистолета. Попытка претерпела неудачу, а японку задержала полиция. Ее имя не называется. Уточняется, что ей 53 года и она выступает против проведения Олимпиады в Токио из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

Многочисленные опросы общественного мнения в Японии показывали скептическое отношение граждан страны к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.