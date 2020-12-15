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Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году

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Фото: Eugene Hoshiko / AP

Японцы выступили против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. О том, что сторонников этой идеи в стране меньше, чем противников, свидетельствуют данные телефонного социального опроса, передает канал NHK.

За проведение Игр выступают 27 процентов японцев, против — почти треть: 32 процента; 31 процент опрошенных считают, что Игры стоит снова перенести.

Отмечается, что в таком же опросе, проведенном в декабре, японцы выступили за то, чтобы провести Олимпиаду — к поддержке такого решения склонялись 40 процентов респондентов.

Нынешний опрос канал проводил с 11 по 13 декабря среди 2,1 тысячи человек старше 18 лет. Сообщается, что в стране наблюдаются рекордные показатели распространения коронавируса нового типа: в понедельник, 14 декабря, было выявлено более 1,6 тысячи новых случаев, всего их насчитывается более 183 тысяч, летальных исходов — более 2,6 тысячи.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

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