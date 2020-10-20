Япония отреагировала на информацию о попытках России сорвать Олимпиаду в Токио

Япония работает над предотвращением возможных кибератак против структур и организаций Олимпиады в Токио, такие действия вредят демократическому обществу. Так на сообщения о предполагаемой российской атаке отреагировал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, выступая на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна проявляет большой интерес и занимается сбором информации и анализом всего, что относится к киберпространству. Я хотел бы воздержаться от комментариев по (каждому) отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые являются вредоносным действием, раскачивающим основы демократии», — приводит агентство его слова.

19 октября сообщалось, что Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

Эти сообщения прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео: по его словам, Россия ведет себя «безответственно», пренебрегая международной стабильностью в киберпространстве. Российские дипломаты обвинения отвергли: в посольстве списали сообщения на попытку разжечь русофобские настроения, охоту на ведьм и шпиономанию.