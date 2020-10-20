Россия отвергла обвинения США в хакерских атаках

Посольство России в США отвергло обвинения американской стороны в хакерских атаках. Об этом заявил представитель органа в беседе с РИА Новости.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Целью таких высказываний являются разогрев русофобских настроений среди американцев, развертывание «охоты на ведьм» и шпиономания, предположили там.

«У России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру. Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — пояснили в посольстве.

Ранее США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Их обвиняют в причастности «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире»: атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года.

В частности, речь идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру. Ущерб трех американских компаний в результате атак оценивается в сумму более миллиарда долларов.