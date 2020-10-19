США предъявили обвинения россиянам за хакерство и вирус-вымогатель

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, все они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру и нанес ущерб на миллионы долларов.

Отмечается, что все обвиняемые якобы являются сотрудниками российского Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Указывается, что они работали на войсковую часть 74455 и были в сговоре между собой и с другими лицами «с целью распространить зловредное программное обеспечение и предпринять другие разрушительные действия для стратегической выгоды России». Приводятся и их имена — Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

В конце сентября в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения российского хакера Евгения Никулина, который ранее был признан виновным в киберпреступлениях.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США ее назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в ​​истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.