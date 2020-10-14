Глава британской контрразведки отметил Россию среди основных угроз для страны

Новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум включил противостояние враждебно настроенным государствам в число главных задач ведомства. Он подчеркнул, что в 2020 году Соединенное королевство сталкивается с угрозой со стороны «российских, китайских и иранских игроков». Текст первого обращения Маккаллума опубликован на официальном сайте спецслужбы.

Заявив, что ведомство продолжает бороться с терроризмом, Маккаллум отметил, что МИ-5 также защищает страну от действий других международных акторов. «В 2020 году одними из самых больших проблем для МИ-5 и для правительства являются различные угрозы и вызовы национальной безопасности со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран, растущие по степени своей серьезности и сложности», — пояснил он. Рассуждая о вызовах, с которыми сталкивается ведомство, директор спецслужбы подчеркнул, что речь идет не только о шпионаже и похищении государственных секретов, но и об угрозах населению, экономике, научным исследованиям, инфраструктуре и демократии.

Глава МИ-5 добавил, что служба контрразведки также отражает попытки вмешательства в политическую жизнь со стороны иностранных спецслужб и по мере роста количества дезинформации, хакерских атак и скрытого влияния на политических деятелей усиливает работу в этом направлении.

О назначении Маккаллума на пост главы британской контрразведки стало известно в марте 2020 года. Согласно заявлению пресс-службы правительства страны, до повышения он занимал должность замдиректора службы. В биографии Маккаллума на сайте МИ-5 уточняется, что он 25 лет проработал в контрразведке и занимался делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В октябре 2019 года сообщалось, что британская контрразведка МИ-5 провела секретную операцию по защите политиков от российских хакеров. Сотрудники разведслужбы предприняли меры по усилению безопасности после того, как было обнаружено, что учетные записи некоторых членов парламента якобы были взломаны.