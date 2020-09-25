Создатель «Новичка» выдвинул версию об отравлении Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в 2018 году отравились наркотиками, а не фосфорным отравляющим веществом из группы «Новичок». Такую версию выдвинул один из создателей яда Леонид Ринк в разговоре с РИА Новости.

«Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось», — сказал он.

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По его словам, у родственников была передозировка синтетическим опиоидом фентанилом. Свою идею Ринк обосновал шрамом от трахеотомии на шее Юлии Скрипаль, который ученый заметил во время просмотра ее видеоинтервью. Он указал, что такую операцию делают, когда мышцы расслабляются — такое возможно из-за фентанилов, поскольку при отравлении фосфором они, наоборот, сжимаются. «Язык расслабляется, затыкает гортань, и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку"», — пояснил разработчик.

Ринк также объявил, что в день отравления Скрипалей в Солсбери показали репортаж о передозировке фентанилом у 12 человек, среди которых было двое россиян. Десять из них лечили от интоксикации, двоим диагностировали фосфорное отравление.

В первые дни после отравления Скрипалей высказывалась версия о возможном отравлении фентанилом. Обнаружившая пару женщина рассказывала, что пострадавшие были с серыми лицами, смотрели в одну точку и покачивались.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в британскую больницу в марте 2018 года. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.

Фентанил — синтетический опиоидный анальгетик, обладающий наркотическими свойствами. Применяется для анестезии.

21 апреля 2016 года погиб певец Принс, причиной смерти оказалась большая дозировка фентанила. В ноябре 2017 года от передозировки опиоида и противотревожного средства Xanax умер рэпер Lil Peep. В апреле 2020 года из-за фентанила скончался 16-летний американский актер Логан Уильямс, сыгравший в сериале «Флэш».