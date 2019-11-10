Британских политиков защитили от российских хакеров

Британская контрразведка (МИ-5) провела секретную операцию по защите политиков от российских хакеров. Об этом сообщает The Mirror.

Сотрудники разведслужбы предприняли меры по усилению безопасности после того, как было обнаружено, что учетные записи некоторых членов парламента якобы были взломаны. Отмечается, что депутатам, которые пострадали от действий хакеров, запретили использовать любые гаджеты до тех пор, пока они не будут надежно защищены. Кроме того, «жертвам» иностранных кибератак было запрещено рассказывать кому-либо о произошедшем.

В октябре прошлого года глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил российскую военную разведку в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них. В конце сентября Великобритания объявила о создании киберотряда для сдерживания России.

В свою очередь, замглавы российского МИД Олег Сыромолотов предупредил, что Москва готова отразить кибератаки со стороны Великобритании и дать на них жесткий ответ. При этом он оговорился, что ничего не знает о возможных действиях со стороны Лондона.

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