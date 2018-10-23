Великобритания не нашла доказательств российского вмешательства

Правительство Великобритании не обладает доказательствами вмешательства иностранных государств, в том числе России, в политические процессы королевства. Об этом говорится в официальном ответе кабмина на доклад Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании.

Комитет, среди прочего, сослался на заявление премьер-министра Терезы Мэй, утверждавшей, что Москва якобы вмешивалась в выборы, а также пыталась посеять разлад на Западе путем вброса фейковых новостей.

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«Правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнерами над разработкой жестких мер по решению данной проблемы. Правительство выделило более 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с угрозой дезинформации по всему миру, распространяемой российским государством», — указывается в ответе правительства.

Ранее в октябре глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил российскую военную разведку в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них. В конце сентября Великобритания объявила о создании киберотряда для сдерживания России. До этого о готовности противостоять России заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, замглавы российского МИД Олег Сыромолотов предупредил, что Москва готова отразить кибератаки со стороны Великобритании и дать на них жесткий ответ. При этом он оговорился, что ничего не знает о возможных действиях со стороны Лондона.

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